ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:00 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
سعيد فراج
يواصل ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر نجاحه ، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى متفوقا على عدد كبير من الألبومات التى صدرت خلال هذه الفترة .

ويأتى ذلك فى ظل النجاح الكبير الذى حققه الألبوم منذ صدوره قبل عدة أيام وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور خاصة وأن الألبوم يأتى بعد فترة من الغياب عن سوق الكاسيت قضاها هيثم شاكر فى التحضير لألبومه الجديد الذى حمل العديد من الأشكال الموسيقية الحديثة بجانب وجود عدد من الأغنيات الدرامية التى تميز شاكر فى تقديمها منذ ظهوره.

ويتضمن ألبوم "معرفة قديمة"١٣ أغنية متنوعة فى أشكالها الموسيقية ، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة ومحمد عاطف وأيمن بهجت قمر ومحمد رفاعى عمرو مصطفى ومحمد يحيى وأحمد ابراهيم وشريف مكاوي وبهاء الدين محمد ووليد سعد كما صدر له منذ ايّام فيديو كليب لأغنية ماتوصونيش التي تم تصويرها في اليونان مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس الذي تعاون معه هيثم في اكثر من اغنيه .
معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يطلق برومو كليب ماتوصنيش

هيثم شاكر يطرح بوستر ألبومه الجديد معرفة قديمة

هيثم شاكر يطلق كليب ماتوصنيش

هيثم شاكر: لا أفكر في تكرار تجربة التمثيل بالوقت الحالي

هيثم شاكر ينشر كواليس كليب ماتوصنيش.. ونجوم الفن يهنئون

تعرف على آخر المنضمين لألبوم هيثم شاكر

ترشيحاتنا

شاهد .. فضيحة فى مطار بن جوريون

غنت حافية.. هيفاء وهبى تلقي حذاءها من على مسرح حفل السويد.. فيديو

بالكاش مايوه.. منة فضالى تدعم احمد عز ضد شقيقة زينة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

وصلة غزل في نوال الزغبي بسبب الهوت شورت

شاهد.. ابن علي معلول يخطف قلوب محبي وعشاق والده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها