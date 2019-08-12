مصرع وإصابة 12 بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون إثر وقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو ٥٩ اتجاه القاهرة فى وادى النطرون، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية والمصابين لذات المستشفى.



تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بوقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي وانتقل المقدم محمد رسلان رئيس مباحث وادي النطرون، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "بيومى حسن بيومى" ٣٥ سنة من القاهرة.



كما نتج عن الحادث إصابة "محمد محمد أحمد على" ٣٤ سنة من العامرية اشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، "حنين جمعة رشاد" ٥ سنوات من الفيوم اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالرقبة واشتباه نزيف داخلى، "زينب ثابت محمد" ١٦ سنة من العامرية اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، "إبراهيم رمضان عبد الحليم" ٢٢ سنة مجند برشيد اشتباه كسر بالحوض وكسر بالذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، "رغدة ثابت عبد الحفيظ" ٤ سنوات من العامرية اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"هناء ثابت عبد الحفيظ" ٣ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد على عبد الحليم" ٢٧ سنة من كفر الدوار جروح متعددة بالجسم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد رمضان محمود" ٢٤ سنة من شبين الكوم كدمات وسحجات متفرقة بالجسم مجند بالقوات المسلحة بالجيزة، "رامى مجدى عطية" ٣٢ سنه من الإسكندرية مضيف بالطيران المدنى القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع وسحجات متفرقة بالجسم، و"جهاد ثابت محمد" ٢٣ سنة من الفيوم اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، "سامى سيد عبد الحميد" ٢٧ سنة من الإسكندرية اشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.