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فن

شاهد | ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:16 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها في أحد الدول الأجنبية. 

وظهرت ياسمين صبري في كامل أناقتها مرتدية فستان أبيض فى أسود حيث نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي ياسمين صبري. 

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.

مسلسل حكايتى ضم أيضا تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
شاهد | ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة
شاهد | ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

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