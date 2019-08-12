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محافظات

ضبط 45 مخالف و26 محل جزارة للذبح خارج المجازر في البحيرة.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:09 م
حملة تموينية
حملة تموينية
جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة في البحيرة، أعمالها فى الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن  والمجازر خلال إجازة عيد الأضحى للتأكد من  المعروض من اللحوم الحمراء وتوافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية. 

وأسفرت الحملات التي نفذتها الإدارات التموينية بمراكز (ايتاي البارود دمنهور - وادي النطرون - كفر الدوار) بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية (الصحة – مباحث التموين – مديرية الطب البيطري) عن تحرير 20 محضرا لمخابز توقفت عن الإنتاج دون سند قانوني في أبوحمص ودمنهور وتم ضبط 15 مخبز بلدى مخالف و 60 شيكارة دقيق.

كما تم تحرير ٢٦ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز ( دمنهور وايتاى البارود وكفر الدوار و الرحمانية و حوش عيسي )   .
 
واسفرت الحملة بمركز وادى النطرون عن تحرير 10 محاضر عبارة عن ( 3 تقارير نقص وزن مابين شريحة أولى وشريحة ثانية — 2 تقرير إنتاج خبز بلدى مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية - 5 تقارير مبيعات وهمية للمنصرف من كارت المفتش للمخابز البلدية المدعمة عن شهر يوليو 2019 بإجمالى 9090 رغيف.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها. . وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 45 مخالف و26 محل جزارة للذبح خارج المجازر في البحيرة.. صور
ضبط 45 مخالف و26 محل جزارة للذبح خارج المجازر في البحيرة.. صور
ضبط 45 مخالف و26 محل جزارة للذبح خارج المجازر في البحيرة.. صور
ضبط 45 مخالف و26 محل جزارة للذبح خارج المجازر في البحيرة.. صور
ضبط 45 مخالف و26 محل جزارة للذبح خارج المجازر في البحيرة.. صور

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