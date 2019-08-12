لردع المباني المخالفة في العيد.. رئيس حي النزهة يطلق حملة مكبرة.. صور

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة لمتابعة الأنشطة المخالفة والتى تزداد خلال فترة العيد، وذلك برفقة مسؤولي الإسكان والمحلات والمتابعة الميدانية ومسؤولى المربعات للمرور الميدانى بدائرة الحى.



وأكد عقل أن الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بشأن مراقبة أعمال المبانى المخالفة التى تتم أثناء إجازات الأعياد واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها وإزالتها بالمهد واستكمال الإجراء القانونى حيال المخالفين.



وأسفرت الحملة عن إزالة لسلم خاص بمحل مخالف بالعقار ناصية شارع هاشم الاشقر مع شارع احمد هيكل تم بناؤة بدون ترخيص والتعدى على خط التنظيم، كما تم ازالة فى المهد جزئيا بالعقار 1شارع المدينة المنورة لقيام المخالف باستكمال غرف السطح لضم المساحة للشقة بالدور الأخير وقد تمت إزالة جزئية والتحفظ على بعض المعدات وجار تجهيز المعدات اللازمة لاستكمال الإزالة الكلية للمخالفة وجار تحرير محضر للعرض على النيابة العامة.



كما تم رفع اخشاب لعمل شادر أمام مسجد السيدة خديجة من ناحية شارع عبد الحميد بدوى والتحفظ عليه وإزالة إعلان مخالف لمحلات مخالفة ١شارع المدينة المنورة.



وأكد رئيس حي النزهه على استمرار الحملات خلال فترة الأعياد لردع المخالفين.