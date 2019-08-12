مهندس مصري يواجه عنصرية ترامب برحلات مجانية للأمريكيين إلى مصر

سلط موقع "مسلم لينك" الكندي الضوء على جهود المهندس المصري الكندي طارق منيب لمكافحة الإسلاموفوبيا وموجة العداء ضد الإسلام في الولايات المتحدة، من خلال طرحه عرضًا لإرسال مواطنين أمريكيين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضين للإسلام في رحلة سياحية مجانية على نفقته الشخصية بالكامل إلى مصر.



وأوضح الموقع أن الغرض من الرحلة هي أن يلتقي الأمريكيون المناهضين للإسلام بمواطنين مصريين مسلمين لكي يختلطوا بهم ويتفاعلوا معهم ويقيموا في منازلهم، للتأكد من أن المسلمين العاديين بعيدين كل البعد عن التطرف والعنف، وليصححوا المفاهيم المغلوطة التي اقتنعوا بها عن الإسلام.



وأضاف الموقع أن سبعة أمريكيين استجابوا لعرض المهندس طارق منيب، وقبلوا بالقيام بالرحلة إلى مصر، بينهم ملكة جمال ولاية كنتكي، جندي سابق وضابط شرطة من أصل إفريقي، وزوجان يهوديان.



وسُجلت هذه التجربة الفريدة في فيلم وثائقي حمل عنوان "رحلة مجانية إلى مصر"، عُرض للمرة الأولى في سينما "باي تاون" بالعاصمة الكندية أوتاوا، ثم بدأت دور السينما في جميع أنحاء كندا بعرضه.



وفي حوار مع الموقع، قال المهندس طارق منيب إنه ولد في كندا لأبوين مصريين، ودرس الهندسة بجامعة كارلتون وعمل في مجال تطوير البرمجيات، وافتتح شركته الخاصة في هذا المجال عام 2003.



وأضاف منيب إنه اختار مصر بالذات لإرسال السياح الأمريكيين إليها لأنه وطنه الأصلي الذي يعرفه جيدًا، وقد سبق له دعوة شركاء عمل أمريكيين وأوروبيين إلى مصر، وهو يرى مصر نموذجًا رائعًا للتنوع والتسامح والتعايش بين أبناء الأديان المختلفة.



وأوضح منيب أن من الأمور الإيجابية في تصوير الفيلم أنه لا هو ولا طاقم التصوير حاولوا أن يطلبوا من المصريين الذين استضافوا السياح الأمريكيين أن يتصنعوا سلوكيات متحضرة لإظهار المسلمين بشكل إيجابي، وإنما تركوهم يتصرفون بتلقائية.