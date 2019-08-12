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أخبار العالم

إصابة 14 في انفجارات بمخزن أسلحة تابع لفصيل عراقي مسلح

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:15 م
صورة من الحريق
صورة من الحريق
رويترز
قالت السلطات العراقية إن حريقا كبيرا اندلع اليوم الاثنين في مخزن أسلحة يديره فصيل عراقي مسلح مما تسبب في انفجارات سمع دويها في أنحاء من العاصمة بغداد وأسفرت عن إصابة 14 شخصا.

ويقع المخزن الذي يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران داخل مقر للشرطة الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد.

وقال مصدر أمني لرويترز إن صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا كانت موجودة بالمخزن.

وقال قاسم العتابي، وهو متحدث باسم مديرية الصحة بالمنطقة، إن الحريق تسبب في إطلاق بعض الصواريخ التي سقطت في أحياء على بعد كيلومترات وأصابت 14 شخصا معظمهم أطفال.

وقال سيف بدر المتحدث باسم وزارة الصحة إن معظم الجرحى خرجوا من مستشفيات المنطقة حيث لحقت بهم إصابات طفيفة.

وأشار مصدر بالشرطة إلى أن الحريق ربما وقع بسبب إهمال أفضى إلى أوضاع تخزين سيئة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأمرت وزارة الداخلية بفتح تحقيق.

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