تعرف على شروط شغل وظائف مركز التطوير المهني بـ جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن حاجتها لشغل وظائف لبناء هيئة العاملين بمركز التطوير المهني، وذلك في إطار افتتاح الجامعة لمركز التطوير المهني لطلابها، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وقالت جامعة بنها ان الوظائف تشمل "مدير المركز، ونائب مدير المركز" من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها و"مسؤول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، وأخصائي تطوير مهني، وأخصائي بيانات ومعلومات، ومنسق تدريب إداري" من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بجامعة بنها.



وأكدت جامعة بنها أنه يشترط في المتقدمين الاهتمام بمساعدة الطلاب والرغبة في التعلم، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاُ وكتابة، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم من خلال الرابط التالي https://forms.gle/1csdviuWJJDbFMv99.



وأوضحت جامعة بنها أنه سيتم إشراك كل العاملين ممن تم اختيارهم في برنامج شامل لبناء قدراتهم الوظيفية في مجالات "تيسير أنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل، وتدريب المدربين، والعمل مع ذوي الإحتياجات الخاصة، والوصول إلى رواد الأعمال"، ويشارك في تقديم هذه الدورات، مهنيون مؤهلون، وخبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنظمة العمل الدولية وعدد من الهيئات والمؤسسات.



يذكر أن مركز التطوير المهني بجامعة بنها يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في تخطيط مسارهم المهني، وكذلك تنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر كما ينسق المركز أيضا مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب، علاوة على توفير فرص للتواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة.