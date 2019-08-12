الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لحركة حماس

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على نقطة تابعة للضبط الميداني شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .



وأوضحت وكالة سوا الفلسطينية أن إطلاق النار على النقطة التابعة للضبط الميداني جاء على خلفية محاولة بعض الشبان التسلل عبر السياج الفاصل وسط القطاع.



ولفتت الوكالة إلى أن القصف لم يسفر عن أي اصابات في صفوف المواطنين جراء اطلاق النار، فيما حلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

