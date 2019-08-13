العامة للاستثمار: سنشارك في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية

قال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية.



وأضاف "عبد الوهاب"، فى بيان أمس، كما ستصدر الهيئة كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية المحددة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية المحددة.



وأشار إلى أنه سيتم مد العمل بالبروتوكول الموقع مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مشروع المسح الميداني الشركات الاستثمار بكافة محافظات الجمهورية حتى أكتوبر 2019، فى اطار تبسيط الاجراءات على المستثمرين ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثًا، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك امتدادًا لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفى هذا الأطار.