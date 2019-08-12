ضبط 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في بني سويف

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء .



وضبطت الحملة "ج. ك" أحد تجار السوق السوداء قام بتجميع 290 جوال دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلديه زنه الجوال (50) كم لإعادة بيعها بغرض التربح بمركز ناصر بني سويف.



شارك فى الحملة التى أشرف عليها وصفي عبد الله مدير المديرية وبرئاسة عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وعصمت محمد وكيل مديرية التموين وعضوية أحمد دياب مدير الرقابة التموينية ورمضان معوض مدير إدارة تموين المركز ونادر شفيق مدير اداره التجاره الداخليه ورضا احمد وواىل عبد اللطيف كبيري مفتشي مباحث التموين.