برلماني: الحكومة لن تتوقف عن دعم الفئات الأكثر احتياجا

أشاد النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، بتقرير البنك الدولي الذي يحمل إشادة ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أنه كان لابد للحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحمي من خلالها الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحول الكبير في أوضاع الحياة المعيشية.





وقال "بدران"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن الحكومة قامت بإجراءات متتابعة حصلت معها على إشادة المجتمع الدولي، على رأس معاش تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه إلى جانب رفع المعاش 15%.





ولفت، عضو البرلمان، إلى أن الحكومة لن تتوقف عند هذه الإجراءات فقط، فالفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات أخرى، ويدل على ذلك تجديد إطلاق الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



