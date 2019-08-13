صالح الشيخ: التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية يساعد في التنبؤ بالمخاطر

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة تستهدف المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة.



وأشار صالح الشيخ إلى أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.



وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلي الدليل الاسترشادي المعد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري



وقد حدد القرار عدة اختصاصات للتقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية منها وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتأكد من ربط الأولى واستجابتها للثانية، إلى جانب التأكد من الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وموازنة الوحدة، والتفاوض مع الوزراة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وإعداد الخطط والسيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، وإدارة المشروعات الموجودة بالوحدة وفقًا للأسس العلمية المعتمدة.

