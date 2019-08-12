التخطيط تكشف عن الموعد النهائي لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المقرر نقل حوالى 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص، حيث يتم نقل الوزارات بالكامل مع الهيئات التابعة وذلك فى المرحلة الأولى.



وأشارت: إلى أنه يتم حاليًا مرحلة تقييم الموظفين داخل الوزارات، والذى سيتم من خلاله معرفة الفجوات المهارية لدى الموظفين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لسد تلك الفجوات، منوهة إلى أنه من المقرر الانتقال فى نهاية يونيو 2020.



ولفتت: إلى أن البرنامج التدريبي "مسئول حكومى محترف" يستهدف تغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى "برنامج وطنى 2030" والذي من خلاله تم الانتهاء من تدريب عدد 3700 قيادى وجار حاليًا تدريب 3700 آخرين، حيث يتم التدريب والتعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هى التنمية المستدامة، وكذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك.

