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اقتصاد

مصلحة الكيمياء: تحليل 44 ألف عينة بالمعامل خلال 7 أشهر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:01 ص
مجدي فهمي رئيس مصلحة
مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء
ولاء عبد الكريم
قال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء، إن المصلحة قامت بتحليل اختبار 44 ألفا و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس واسيوط وسفاجا وذلك خلال الـ7 أشهر الأخيرة للعام الجاري 2019، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر

واكد فهمي حرص المصلحة على تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظًا علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك، لافتًا الى ان المصلحة قامت بتنفيذ معايرة خارجية لـ 28 جهازا لمعامل المصلحة، كما يجرى حاليًا إتمام المراجعة الخارجية من قبل المجلس الوطني للاعتماد لعدد 4 معامل بالمصلحة وهي الأغذية والمنتجات العضوية وغير العضوية والكروماتوجرافى.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس مصلحة الكيمياء الى انه تم تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان لثقل مهاراتهم في طرق تحضير وفحص العينات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ بداية العطلة الصيفية للجامعات.

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