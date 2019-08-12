بالكاش مايوه.. منة فضالى تدعم احمد عز ضد شقيقة زينة

كعادتها مؤخرا، نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها بـ "الكاش مايوه" أثناء تواجدها على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف فى الساحل الشمالى.



وحرصت منة فضالى على تقديم التهانى للفنان أحمد عز بعد نجاح فيلمه الجديد ولاد رزق 2 وتحقيقه إيرادات وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه فى أربعة أيام.



وكتبت على صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: "مبروك يا حبيبى نجاحك وتألقك دائما مش جديد عليك ربنا يحفظك ودايما قمر"، فى إشارة إلى دعمها له ضد شقيقة الفنانة زينة بعد تحرير محاضر متبادلة بينهما قبل ساعات.



"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.



