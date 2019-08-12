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اقتصاد

محللو مورجان ستانلي يتوقعون أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:32 م
بنك مورجان ستانلي
بنك مورجان ستانلي
رويترز
قال محللو بنك مورجان ستانلي اليوم الاثنين إنهم الآن يتوقعون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ثم يخفضها مجددا في أكتوبر تشرين الأول.

وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضا واحدا في أكتوبر قائلين إن المركزي الأمريكي "سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد".

وينضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الإقتراض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع فرصة قوية لخفض للفائدة الأمريكية في كل من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

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