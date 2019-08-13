كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور

كشف د. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر محمد علي توفيق بالمنيل، حكاية مجموعة من السبح التي كان يقتنيها صاحب القصر، و معروضة حاليا في المعرض الذي يستضيفه المتحف حاليا بعنوان "يا رايحين للنبي الغالي" و مستمر لمدة شهر.



وقال خلال جولة كاميرا موقع صدى البلد في المعرض: كان الأمير يتقني مجموعة من السبح الرائعة من الأحجار الكريمة، وبعضها كان يخص بعض أفراد أسرته.



وأوضح أن منها سبحة من حجر اليسر مطعمة بالفضة مكونة من 33 حبة تنتهي بدلاية من الفضة، وسبحة من الكهرمان وهو الأغلى والأجمل بين الأحجار الكريمة، ومكونة من 33 حبة تنتهي بدلاية من سلوك الفضة المذهبة.



وتابع: هناك أيضا سبحة من حجر النجوم وهو أحد الأحجار الكريمة النادرة ويظهر ليلا وكأنه نجوم تتلألأ في اليد، والسبحة مكونة من 99 حبة وتنتهي بدلاية من الفضة كروية الشكل.



وكذلك سبحة من العقيق السوداني مكونة من 33 حبة تنتهي بدلاية من الفضة، وسبحة من خشب الصندل مكونة من 99 حبة تنتهي بدلاية من سلوك الفضة المذهبة، و سبحة من الكريستال الأبيض المضلع مكونة من 99 حبة تنتهي بدلاية من الفضة بها فصوص مرجان.



وأضاف: وسبحة من المرجان وهو من الأحجار الكريمة الرائعة، و مكونة من 99 حبة وتنتهي بدلاية من الفضة تتدلى منها أشكال كروية يعلو كل منها فص من المرجان.