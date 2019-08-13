ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:51 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر محمد علي توفيق بالمنيل، حكاية مجموعة من السبح التي كان يقتنيها صاحب القصر، و معروضة حاليا في المعرض الذي يستضيفه المتحف حاليا بعنوان "يا رايحين للنبي الغالي" و مستمر لمدة شهر.

وقال خلال جولة كاميرا موقع صدى البلد في المعرض: كان الأمير يتقني مجموعة من السبح الرائعة من الأحجار الكريمة، وبعضها كان يخص بعض أفراد أسرته.

وأوضح أن منها سبحة من حجر اليسر مطعمة بالفضة مكونة من 33 حبة تنتهي بدلاية من الفضة، وسبحة من الكهرمان وهو الأغلى والأجمل بين الأحجار الكريمة، ومكونة من 33 حبة تنتهي بدلاية من سلوك الفضة المذهبة.

وتابع: هناك أيضا سبحة من حجر النجوم وهو أحد الأحجار الكريمة النادرة ويظهر ليلا وكأنه نجوم تتلألأ في اليد، والسبحة مكونة من 99 حبة وتنتهي بدلاية من الفضة كروية الشكل.

وكذلك سبحة من العقيق السوداني مكونة من 33 حبة تنتهي بدلاية من الفضة، وسبحة من خشب الصندل مكونة من 99 حبة تنتهي بدلاية من سلوك الفضة المذهبة، و سبحة من الكريستال الأبيض المضلع مكونة من 99 حبة تنتهي بدلاية من الفضة بها فصوص مرجان.

وأضاف: وسبحة من المرجان وهو من الأحجار الكريمة الرائعة، و مكونة من 99 حبة وتنتهي بدلاية من الفضة تتدلى منها أشكال كروية يعلو كل منها فص من المرجان.
كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور
كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور
كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور
كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور
كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور
كهرمان ومرجان وعقيق سوداني.. حكاية سِبح اقتناها أمير قصر المنيل.. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروز واللابس.. أنواع وأسعار وأماكن استخراج الأحجار الكريمة.. فيديو

شاهد.. كل ما لا تعرفه عن صناعة السبح بأنواعها المختلفة

ترشيحاتنا

فريق ليفربول يصل تركيا استعدادا لمواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

الإفتاء تعلق على دهان المنازل بعد العودة من أداء فريضة الحج

الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي

مش هتحتاج باسوورد.. جوجل يعلن عن بديل لكلمة السر فى Gmail

الأمن الكويتي يكثف جهوده لكشف هوية عار في حمامات المباركية

4 فواكه سحرية تحميك من أمراض القلب والسرطان .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف