ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة استجابة الدعاء في يوم القر .. المفتي السابق يجيب

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:23 م
يوم القر
يوم القر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن يوم القَرّ يطلق على ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهو من أفضل الأيام عند الله تعالى، وهو أول أيام التشريق الثلاثة الذي يوافق الحادي عشر من شهر ذي الحجة.

فضل يوم القر

واستشهد «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بما وري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».[سنن أبي داود].

لماذا سمى يوم القر بهذا الاسم

أوضح أنه سمي يوم القر بذلك لأن الناس يقرون أي يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا، و«القَرّ» بفتح القاف وتشديد الراء.

استجابة الدعاء في يوم القر

أكد أنه يستجاب الدعاء في يوم القَرّ وروي عن أبي موسى الأشعري ، أنه قال - في خطبته يوم النحر -: «هذا يوم الحج الأكبر، وهذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآن، لا يرد فيهن الدعاء، هذا يوم الحج الأكبر، وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر الله الأيام المعدودات، لا يرد فيهن الدعاء ؛ فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل».

أعمال الحجاج في يوم القر

أنه في يوم القَرّ أول أيام التشريق الثلاثة يؤدى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اقتداء بسُنة سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ بحيث يخرج في اليوم الأول بعد صلاة الظهر «بعد الزوال» يرمي الجمار الثلاثة على الترتيب: الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى، ثم الجمرة الثانية أو الوسطى، ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، فيرمي إحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق، فيكون المجموع سبعين، ويدعو بين كل جمرتين. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية رمي الجمرات في الحج .. تعرف علي السنن و اخطاء يجب تجنبها

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

يوم القر ثاني أيام عيد العيد .. تعرف على فضله وسر تسميته بذلك

ما هو يوم القر وسبب تسميته بذلك وفضله عند الله وحكم صيامه

ترشيحاتنا

اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 12-8-2019 .. انتقال محارب وبركات إلى الجونة

صيدلي الغلابة .. تاجر مع الله فربحت تجارته.. جنازته هي الأكبر وقبره تحول لـ مزار

ولا يهمك.. ريهام سعيد تتضامن مع احمد عز ضد زينة

بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

مي عمر تتخلى عن شعرها الطويل.. والجمهور: كل ده ترتر.. صور

شاهد.. ابن علي معلول يخطف قلوب محبي وعشاق والده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور