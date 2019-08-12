ذعر بين الركاب.. عطل مفاجئ لـ الأتوبيس النهرى فى المنصورة

حدث عطل مفاجئ فى الاتوبيس النهرى وسط نيل المنصورة مما أصاب الركاب بالذعر وذلك خلال الاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لشرطة النجدة بتعطل الأتوبيس النهرى وسط نيل المنصورة بالقرب من محطة شجر الدر والذى يقل عدد كبير من المواطنين الذين نزلوا للاحتفال بالعيد.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى باللنشات الخاصة بهم الى مكان البلاغ وتم نقل المواطنين المستقلين للأتوبيس النهري حتى الشاطئ.