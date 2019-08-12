صدمت جمهورها .. إطلالة غير متوقعة لـ ريا أبي راشد .. شاهد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.



وعلقت ريا أبي راشد على صورها "أجازة وبشعر مجنون، من يتفق معي".



وظهرت ريا أبي راشد وهي ترتدي تي شيرت باللون الرمادي، وبنص كم، وهو ما أبرز من طبيعة إطلالتها.



وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر أكتافها لتبرز من جمالها الطبيعي، بالإضافة إلى أنها لم تكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت ملامحها الرقيقة، والمميزة.



ولم تتكلف ريا ابي راشد في ارتداء الاكمسسورات، حيث انها اكتاتف باظهور بشكل بسيط، وغير متكلف، وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها.