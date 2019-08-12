اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 12-8-2019 .. موقف عبد الشافي واسلام جابر قبل مواجهة بطل الصومال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاثنين 12-8-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على إبلاغ مدرب الفريق طارق يحيى بموقف الثنائي محمد عبدالشافي وإسلام جابر من اللحاق بمباراة ديكاداها الصومالي المقبلة.كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نقل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عبدالله جمعة من اجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حصول خالد بوطيب مهاجم الفريق، على إذن من مجلس الإدارة بالسفر إلى المغرب لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرته، مع استكمال برنامجه العلاجى هناك، في ظل استبعاده من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام بطل الصومال المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.أكد كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يمتلك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك أو تويتر أو انستجرام".حصل الثنائي المغربي محمد أوناجم وخالد بوطيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي .يعود إلى القاهرة مساء اليوم، التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادما من تونس.شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التدريبات اليوم بصورة كاملة والمقامة حاليًا بملعب النادي.