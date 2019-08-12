اخبار الرياضة .. نجم برشلونة أول صفقات تركي آل الشيخ .. المقابل المادي يهدد الصفقة.. نجم الزمالك على رادار أهلى جدة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الاثنين 12-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :
النصر السعودي يتأهل لأول مرة إلى ربع نهائي ابطال اسيا بعد الفوز على الوحدة
تأهل نادي النصر السعودي، إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير خارج ملعبه على الوحدة الإماراتي 3-2، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا
أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، عن تعاقده رسميا مع ظهير أيمن أكاديمية برشلونة السابق إيفان باليو.
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالصعود لدور الـ16 في بطولة العالم لليد للناشئين
قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري للناشئين والطاقم الفنى وجميع أعضاء البعثة المصرية بصدارة مجموعته والصعود إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على منتخب المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من البطولة المقامة بمقدونيا في الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري.
فيفا تتحدث عن محمد صلاح بطريقة رائعة.. والسبب موقف مشرف للفرعون المصري
سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على موقف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول
الإنجليزي، بشأن الصورة التي انتشرت له مؤخرًا مع طفل من مشجعي نادي ليفربول.
المقابل المادي يهدد الصفقة.. نجم الزمالك على رادار أهلى جدة
دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عبدالله جمعة من اجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
8 ملايين جنيه.. الأهلي يؤمّن إسلام محارب قبل الرحيل إلى الجونة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
بسبب إصابة الركبة.. مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا
يتوجه مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية من جديد في منطقة الركبة التي عانى فيها من الإصابة خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.
الزمالك يطرح تذاكر مواجهة بطل الصومال.. غدا
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك طرح غدًا الثلاثاء ، تذاكر المباراة المقبلة لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، أمام فريق ديكاداها الصومالي، للبيع.
النصر السعودي يتأهل لأول مرة إلى ربع نهائي ابطال اسيا بعد الفوز على الوحدة
تأهل نادي النصر السعودي، إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير خارج ملعبه على الوحدة الإماراتي 3-2، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
نجم برشلونة أول صفقات تركي ال الشيخ في نادي الميريا
أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، عن تعاقده رسميا مع ظهير أيمن أكاديمية برشلونة السابق إيفان باليو.
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالصعود لدور الـ16 في بطولة العالم لليد للناشئين
قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري للناشئين والطاقم الفنى وجميع أعضاء البعثة المصرية بصدارة مجموعته والصعود إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على منتخب المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من البطولة المقامة بمقدونيا في الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري.
فيفا تتحدث عن محمد صلاح بطريقة رائعة.. والسبب موقف مشرف للفرعون المصري
سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على موقف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول
الإنجليزي، بشأن الصورة التي انتشرت له مؤخرًا مع طفل من مشجعي نادي ليفربول.
المقابل المادي يهدد الصفقة.. نجم الزمالك على رادار أهلى جدة
دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات مع نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عبدالله جمعة من اجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
8 ملايين جنيه.. الأهلي يؤمّن إسلام محارب قبل الرحيل إلى الجونة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
بشكل نهائي .. الاهلى يعلن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى الجونة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
بسبب إصابة الركبة.. مصطفى فتحي يطير إلى ألمانيا
يتوجه مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية من جديد في منطقة الركبة التي عانى فيها من الإصابة خلال الفترة الماضية وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.
الزمالك يطرح تذاكر مواجهة بطل الصومال.. غدا
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك طرح غدًا الثلاثاء ، تذاكر المباراة المقبلة لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، أمام فريق ديكاداها الصومالي، للبيع.