شاهد .. فضيحة فى مطار بن جوريون

تداول ناشطون إسرائيليون، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو تظهر تحول مطار بن جوريون إلى مستودع لحقائب المسافرين.



وقالت صحيفة ذا ماركر العبرية، إن المطار شهد عطلا بالمنظومة الخاصة بفرز الحقائب، وهو ما أدى إلى تعطل عشرات الرحلات. وأشارت الصحيفة إلى أن العطل تم إصلاحه بعد حوالي 7 ساعات.



وقال الصحفي الإسرائيلي شارون عيدان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه حتى اللحظة الراهنة يوجد عدد كبير من الحقائب بمطار بن جوريون، وسيتم إرسال هذه الحقائب إلى وجهات مختلفة خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.



ولفت إلى أن موظفين بإدارات مختلفة في شركة يسرائير، انضموا خلال الساعات الماضية إلى طواقم الخدمات الأراضية وقاموا بجمع الحقائب وتصنيفها من أجل الشروع في إرسالها سريعا لأصحابها.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكثير من المسافرين اضطروا إلى الصعود على الطائرات والسفر بدون حقائبهم.



