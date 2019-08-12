ترميم أول قارب موجه عن بعد في التاريخ من زمن الحرب العالمية الأولى

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أول قارب بريطاني موجه عن بعد في التاريخ تم ترميمه بنجاح في مقاطعة سورست البريطانية، بعد العثور عليه شبه مدمر قبل عشر سنوات قبالة السواحل البلجيكية.



وأوضحت الصحيفة أن القارب من طراز CMB9/DCB1 كان ثورة في تاريخ الأساطيل البحرية، كونه أول مركبة بحرية موجهة عن بعد في التاريخ، وقد صُنع بغرض تدمير المدمرات الألمانية في الحرب العالمية الأولى.



وأضافت الصحيفة أن القارب خفيف الوزن ويبلغ طوله 40 قدمًا، وقد نجح في إغراق مدمرة ألمانية قبالة سواحل بلدة زيبروج البلجيكية عام 1917.



وتابعت الصحيفة أن الخبراء البريطانيون طوروا القارب بحيث يمكن التحكم به عن بعد بواسطة الطائرات على ارتفاع 16 ألف قدم أو من مسافة 5 أميال.



وعثر المساح البحري روبرت مورلي على القارب قبالة السواحل البلجيكية قبل عشر سنوات، وكان قبل إصابته في طريقه إلى مهمة لإنقاذ طيارين من الحلفاء سقطت طائراتهم على بعد أميال من مدينة نيوبور الساحلية البلجيكية.