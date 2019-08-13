ثاني أيام عيد الاضحى.. الداخلية تؤمن احتفالات المواطنين.. أمن البحر الأحمر: لم نتلق بلاغات بأي حالات تحرش

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين احتفالات عيد الأضحى بدسوق

ضبط لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر فى حملة تموينية بالغربية

ضبط 13 طن لحوما فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية





تفقد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة دسوق؛ للاطمئنان على الإجراءات الأمنية وتأمين شواطئ النيل والرحلات النيلية التي يحرص المواطنون على الاستمتاع بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.





رافق مدير الأمن خلال الجولة، اللواء نصر عبد السلام، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والمقدم شريف عبود، مأمور قسم دسوق، وعدد من القيادات الأمنية.





وشملت جولة مدير الأمن، تفقد حدائق الأسرة والطفولة و أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمي وكورنيش النيل والحدائق العامة بالمدينة، واطمأن على الحالة الأمنية وتواجد رجال شرطة الإنقاذ النهري والمسطحات لتأمين الرحلات النيلية بنهر النيل.





ووجه مدير أمن كفر الشيخ تعليماته لرجال الأمن بالتأكيد على حُسن معاملة المواطنين مع ضرورة اليقظة الأمنية التامة والالتزام بالتعليمات الأمنية، والتعامل بكل حسم وحزم مع كافة أشكال الخروج على القانون.





فيما ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم أكثر من 100 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر بمحلات جزارة "الكيرة " و"سليمان" قبل بيعها للجمهور بالمحلة، فضلا عن ضبط سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور .





تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن الرائد محمد احمد زايد رئيس مباحث التموين بمركزي سمنود والمحلة من ضبط 40 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحل بقالة بقرية محلة أبوعلي وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 31565 جنح مركز المحلة لسنة 2019، فيما ضبط صاحبي مخبزين بلدي بقريتي شبرابل ودمرو لتلاعبهما بحصص الدقيق البلدي وتحرر المحضرين رقمي 9 و10 أحوال مباحث تموين مركز المحلة لسنة 2019.





كما ضبط 30 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحل جزارة كائن بشارع سعد زغلول بدائرة قسم ثالث المحلة ملك المدعو "إبراهيم سليمان " 46 سنة مقيم بذات العنوان كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6312 جنح قسم ثالث المحلة، كما تم ضبط 40 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحل جزارة كائن بشارع الحنفي بدائرة قسم أول المحلة ملك المدعو "سعيد السعيد الكيرة " 46 سنة لمخالفته القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 907 لسنة 1994، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 9154 جنح قسم أول المحلة لسنة 2019.





كما ضبط 35 لحوم وكبده بلدي داخل مطعم شهير بمنطقة دوران النادي ملك المدعو احمد عبد الحميد هلال 29 سنة مقيم بقرية تلبنت قيصر بدائرة مركز طنطا وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 24895 جنح قسم أول طنطا لسنة 2019 م وباشرت النيابات المختصه التحقيق فى الوقائع المشار اليها .









كما قال مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، إن أجهزة الأمن بالمديرية لم تتلق أي بلاغات حتى الآن بوقوع حالات تحرش أو مضايقات بشوارع مدينة الغردقة والمدن الاخرى.





وأضاف المصدر، أنه منذ بداية أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، لم تتلق الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الميادين والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية أي بلاغات بتعرض فتات للتحرش أو المعاكسات.





وأوضح المصدر، أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا من قبل القوات في الشرطة وعناصر التأمين السري، لتأمين احتفالات العيد، الي جانب تواجد عناصر الشرطة النسائية للتصدي أي محاولات تحرش أو معاكسة للفتيات.





وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة، وانتشار مكثف لأفراد المباحث السرية في المنتزهات والملاهي والحدائق والشواطئ والأماكن السياحية لتأمين المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى، وضبط المخالفين لتعليمات الآداب العامة.









وفى سياق متصل تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 13,500 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية.





أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للإستهلاك الآدمى بقصد إستخدامها فى إعداد وتصنيع المأكولات داخل مصنعه الغير مرخص والغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع الغذاء.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المذكور ، وعثر بحوزته على ( كمية قدرها 13,500 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمى ).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها .





فيما واصلت وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد لـ القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.





ونفذت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن خططا وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.





وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.





وكثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من تواجدها بنهر النيل بجميع المحافظات، وقال مصدر أمنى لـ"صدى البلد" إن الإدارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تأمين الاحتفالات العيد، وأضاف المصدر أن الإدارة كثفت من حملاتها على المراكب النيلية للتأكد من سلامتها والتأكد من وجود سترات النجاة بها.





وأكد المصدر أن الإدارة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لتأمين احتفالات العيد من عدة أيام وقامت بعمل حملات مفاجئ على جميع المراكب النيلية والبواخر للتأكد من اتباع تعليمات السلامة حفاظا على أرواح المواطنين.





وأشار إلى أن الحملات مستمرة حتى انتهاء إجازة العيد، وأضاف أن الإدارة لن تسمح بوجود أى استهتار من قبل أصحاب المراكب وسيتم سحب تراخيص أى مركب بها مخالفات فورا.





كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.



