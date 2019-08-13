تعرف على الحالات المسموح لها بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فئات طلاب الثانوية العامة الذين يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني بالعام الدراسي الحالي 2018 /2019



حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح لـ الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحث في اداء امتحان الدور الثاني.



وقالت الوزارة أنه لا يحتسب للطالب في هذه الحالة أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحنتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في الدور الأول.



كما أوضحت الوزارة أنه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أيضًا للطالب الذي يتغيب عن اداء امتحان الدور الاول بعذر قهري بعد اثبات هذا العذر من جانب الوزارة ، و هنا يكون الطالب اداء امتخان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة ، ونفس الوضع في حالة ما اذا تعرض الطالب لعذر مرضي قهري اثناء اداء امتحان الدور الاول بشرط ان يكون قد تم عرض الطالب على طبيب اللجنة و عمل تقرير طبي يفيد عدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان ، وهنا يحق للطالب اداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة فعلية اذا اقر رءيس قطاع التعليم العام ان الحالة تستحق ذلك.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2019 ، يوم السبت القادم الموافق 17 أغسطس 2019.



حيث يؤدي الطلاب يوم السبت 17 أغسطس 2019 الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب يوم الأحد 18 أغسطس 2019 في مادتي اللغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية.



ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في مادة اللغة الاجنبية الاولى ، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مواد الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا.



وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 ، يمتحن الطلاب في مادتي الجبر والهندسة الفراغية ، والإحصاء.



ثم يمتحن الطلاب يوم الخميس 22 أغسطس 2019 في مادتي الفيزياء والتاريخ ، ويمتحن الطلاب يوم السبت 24 أغسطس 2019 في مادتي الكيمياء وعلم النفس ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في مادتي الديناميكا والاقتصاد .



ثم يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 ، حيث يمتحن الطلاب في الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة.