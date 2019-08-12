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الداخلية تسيطر على الوضع أمام السينما

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرضت فضائية "ten"، تقريرا مصورا على التواجد الأمني في محيط وسط القاهرة خاصة أمام التجمعات السينمات.

وظهر في التقرير عناصر من قوات الشرطة، تجري إجراءات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك،علاوة علي الاستعانة بعدد من عناصر الشرطة النسائية؛ للسيطرة على الشارع وإعطاء رسالة الفتيات للاحتفال بالعيد دون أي خوف.

ومنها جانبها دعت إحدى الشرطيات الفتيات بالنزول إلى التنزه دون خوف؛ مؤكدا أنه في حالة مضايقة فتاة أو التحرش يتم التحفظ على الشاب وعمل الإجراءات اللازمة.

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