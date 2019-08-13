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حوادث

ضبط 15 قضية سرقة عامة ومخدرات و950 ظواهر اجتماعية سلبية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط (15) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) وكذلك (950) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (942) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

تم اتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة.

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