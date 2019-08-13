حبس عاطل لسرقته حقائب السيدات في الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس عاطل ٤ أيام لاتهامه بسرقة حقائب السيدات.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص" وبحوزته حقيبة يد حريمى بداخلها مبلغ مالى، وبعض المتعلقات الشخصية.



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واستخدامها فى سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق، بأسلوب " الخطف".



تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة التي أمرت بقرارها السابق.