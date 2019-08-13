ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 483 قضية ضرائب مبيعات ومخالفات في الجمارك

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
اسلام مقلد - رامي المهدى
قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية ومتابعة العناصر الاجرامية ومكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة أشكال الفساد المالى والإدارى.

وأسفرت جهودها عن ضبط (483) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد وكذلك الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (5) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ترشيحاتنا

ليبيا.. تجدد الاشتباكات قرب مطار طرابلس

رمى عليهم مية نار .. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادثة خلع المنوفية

بشاير العيد.. انفراجة بقانون الإيجار القديم والتحول للدعم النقدي بـ 200 جنيه للفرد

صدمت جمهورها .. إطلالة غير متوقعة لـ ريا أبي راشد .. شاهد

بالكاش مايوه.. منة فضالى تدعم احمد عز ضد شقيقة زينة

إيرادات أفلام العيد.. الفيل الأزرق 2 يتصدر.. وولاد رزق 2 يلاحقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها