ضبط 483 قضية ضرائب مبيعات ومخالفات في الجمارك

قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية ومتابعة العناصر الاجرامية ومكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة أشكال الفساد المالى والإدارى.



وأسفرت جهودها عن ضبط (483) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري فى البلاد وكذلك الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا.



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (5) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).



هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.