بايرن ميونخ يتأهل للدور الثاني من كأس ألمانيا

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني للدور الثاني من بطولة الكأس المحلية، عقب فوزه بنتيجة 3-1 على فريق إنيرجي كوتبوس فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير مساء اليوم الإثنين.



وأحرز أهداف البايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة 32 وكينجسلي كومان فى الدقيقة 65 وليون جوريتزكا فى الدقيقة 85، وجاء هدف أصحاب الأرض عبر باركان تاز فى الدقيقة 90.



وبهذه النتيجة يتأهل بايرن ميونخ إلى منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.