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مرأة

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:37 م
آية التيجي
نشرت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة مميزة، وجذابة للغاية، وقد رافقها بالصور مجموعة من اصدقائها، واولادها وزوجها.

وارتدت جويل مردينيان فستان تايجر طويل من الحرير، ومزين بقطع من الدانتيل البسيطة باللون الأسود.

وتركت جويل مردينيان شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من أنوثتها مع عمل ضفائر ذهبية جميلة.

واختارت جويل بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود،مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض اللمسات البسيطة من المكياج حيث اختارت قرطين باللون الفضي، مع اساور ذهبية وخاتم رقيق على يديها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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