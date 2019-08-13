حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



وكان قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه وبحوزته ماريجوانا وزنت 560 جراما وكوكايين وزن 4 جرامات ومبالغ مالية قدرها "159500 جنيه، 2500 دولار أمريكى "، ع 2 هاتف محمول، ميزان ).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.