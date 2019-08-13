ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية.. ضبط 49 قطعة سلاح ناري مع 45 متهما

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
رامى المهدي - اسلام مقلد
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 49 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهم وذلك على النحو التالى: (3) بنادق آلية، و (9) بنادق خرطوش، و (7) طبنجات، و (30) فرد محلى، و (189) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (10) خزينة متنوعة ، و (213) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47821) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (144) حكم جناية، و (13764) حكم حبس جزئى، و (2408) حكم حبس مستأنف، و (24967) حكم غرامة، و (6538) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة: ضبط (138) قضية مخدرات بحوزة (148) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,849 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4,800 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,613 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 813 جرام)، و عدد (3371) قرص مخدر، و عدد (280) قرص منشط جنسى .

ترشيحاتنا

اعتداء وحشي على فتاة في حديقة عامة.. وعمها ينتقم بسبب صمت الشرطة.. صور

صدمت جمهورها .. إطلالة غير متوقعة لـ ريا أبي راشد .. شاهد

طريقة عمل عرق اللحمة الباردة.. خطوة بخطوة

الحجاج المصريون يدعون لمصر والقوات المسلحة بالأراضي المقدسة

نجم ليفربول السابق يتحدث عن إمكانية تتويج فريقه بالدوري الموسم الحالي

خل التفاح للتنحيف.. شرب ملعقتين يوميا ينسف وزنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها