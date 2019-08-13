حملات أمنية.. ضبط 49 قطعة سلاح ناري مع 45 متهما

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 49 قطعة سلاح نارى بحوزة 45 متهم وذلك على النحو التالى: (3) بنادق آلية، و (9) بنادق خرطوش، و (7) طبنجات، و (30) فرد محلى، و (189) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (10) خزينة متنوعة ، و (213) قطعة سلاح أبيض.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47821) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (144) حكم جناية، و (13764) حكم حبس جزئى، و (2408) حكم حبس مستأنف، و (24967) حكم غرامة، و (6538) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة: ضبط (138) قضية مخدرات بحوزة (148) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,849 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4,800 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,613 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 813 جرام)، و عدد (3371) قرص مخدر، و عدد (280) قرص منشط جنسى .