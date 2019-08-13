حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



وتمكنت المباحث من ضبط المتهم حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1،750كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، هاتف محمول).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.