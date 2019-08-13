حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت المباحث من ضبط المتهم حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1،750كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
وتمكنت المباحث من ضبط المتهم حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1،750كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.