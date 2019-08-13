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حوادث

حبس عاطل لاتجاره في المخدرات بمصر الجديدة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:00 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
عمرو خليفة
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1،750كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

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