التخطيط: الدولة لديها خطة لتنمية القرى الأكثر فقرا



قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا.



وأوضح أحمد كمالي، أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم، مضيفًا أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين .



وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، نوه "كمالي"، أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.