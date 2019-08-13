حبس عامل لحيازته سلاحا ناريا بدون تصريح بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عامل ٤ أيام لاتهامه بحيازة سلاح خرطوش وذخائر بدون تصريح.



وتمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته قطعتا سلاح خرطوش وذخائر بقصد الاتجار.



وتبين أنه عامل، 53 سنة، مطلوب التنفيذ عليه فى حكمى "حبس جزئى" وبحوزته "2 بندقية خرطوش -6 طلقات خرطوش".



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من "أحد الأشخاص – مقيم بأسيوط"، جارٍ تحديده وضبطه.

