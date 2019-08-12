الحجاج المصريون يدعون لمصر والقوات المسلحة بالأراضي المقدسة

أذاعت فضائية "dmc" تقريرا مصورا مع حجاج بيت الله الحرام من المصريين؛ حيث أشادوا بالخدمات المقدمة لهم وتوفير كافة سبل الراحة.



ودعا الحجاج الذين ظهروا في الفيديو لكل أحبائهم وأقاربهم؛ ولمصر بالخير والرخاء، وأن يحفظ الله مصر ويرعاها، وردد أحدهم: "اللهم زد مصر أمنًا وأمانًا يارب العالمين، واجعلها سخاءً رخاءً للمصريين"؛ كما دعا أحد الحجاج للقوات المسلحة المصرية وأن ينصر الله جيشنا.



وردت عليها حاجة أخرى: "يارب يبارك للمصريين وشعبها ورئيسها".