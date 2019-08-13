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حوادث

تجديد حبس عاملين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بحلوان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:30 ص
صورة أرشيفية - لص
صورة أرشيفية - لص
أحمد مهدي - عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان بتجديد حبس عاملين ١٥ يوما؛ سرقا مشغولات ذهبية من شقة بالمنطقة.

كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهمان لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فني ديكور في المعصرة.

وكان قسم شرطة المعصرة، بلاغا من فنى ديكور، يفيد باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية، مبلغ مالى، من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجارا، وعاملا مقيمان بدائرة القسم.

تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

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