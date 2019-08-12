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حوادث

مصرع طفلين غرقًا بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:42 م
مصيف
مصيف
محمود زيدان
لقى طفلان مقيمان بإحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم، مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام في مياه مصيف بلطيم، حيث جرفهما تيار المياه للداخل ولعدم إجادتهما السباحة غرقا في الحال.

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، يفيد مصرع طفلين يبلغ من العمر 16 عامًا أثناء الاستحمام في مياه شاطئ الزهراء، وإنقاذ آخر بنفس الشاطئ من خلال رجال الإنقاذ

وتم انتشال الجثتين والمصاب، ونقلهما إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

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