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فن

تونس تشارك بـ فيلمين فى مهرجان لوكارنو السينمائى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:00 ص
لوكارنو السينمائى
لوكارنو السينمائى
محمد نبيـل
تواصل السينما التونسية حضورها العالمى اللافت ولا سيما فى الأونة الأخيرة من خلال تواجدها بمهرجان لوكارنو السينمائى الدولى.

ويقدم المخرج يونس بن سليمان فيلمه الجديد كل شيء يأتي من التراب، وهو فيلم قصير عن محاولة لطمس الحدود بين الفن والعمارة والتصوير الفوتوغرافي والسينما بحسب مخرجه.

سليمان مخرج يعيش ويعمل في تونس. تدرب لأول مرة كمهندس معماري في المدرسة الوطنية للفن المعماري في المدينة قبل اكتشافه الفن المعاصر. حيث طور وجهة نظر فنية وصفها بأنها "وجودية".

ويسجل أيضا فيلم أهل الكهف للمخرج فخري الغزال حضوره، وهو فيلم لا يتعد ثماني دقائق، يتتبع الغزال خطى اثنين من مطربين الراب التونسيين، قبل وبعد هجرتهم من رديف في تونس إلى نانت في فرنسا.

ويصف فيلمه بأنه تسجيل حميمي لرحلة الرجال التونسيين الذين يصلون لحياة جديدة في أوروبا. حيث يغرقون في مشاعر الوحدة ثم الصداقة.

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