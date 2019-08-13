حوادث اليوم.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم 4 أطفال فى حوادث متفرقة بالدقهلية والبحيرة والغربية

مصرع 3 أشخاص واصابة 4 فى حادثين بالغربية

مصرع شخص وإصابة 4 فى مشاجرة لخلافات جيرة بقليوب





لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون إثر وقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو ٥٩ اتجاه القاهرة فى وادى النطرون، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية والمصابين لذات المستشفى.





تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بوقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي وانتقل المقدم محمد رسلان رئيس مباحث وادي النطرون، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "بيومى حسن بيومى" ٣٥ سنة من القاهرة.





كما نتج عن الحادث إصابة "محمد محمد أحمد على" ٣٤ سنة من العامرية اشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، "حنين جمعة رشاد" ٥ سنوات من الفيوم اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالرقبة واشتباه نزيف داخلى، "زينب ثابت محمد" ١٦ سنة من العامرية اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، "إبراهيم رمضان عبد الحليم" ٢٢ سنة مجند برشيد اشتباه كسر بالحوض وكسر بالذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، "رغدة ثابت عبد الحفيظ" ٤ سنوات من العامرية اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"هناء ثابت عبد الحفيظ" ٣ سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد على عبد الحليم" ٢٧ سنة من كفر الدوار جروح متعددة بالجسم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد رمضان محمود" ٢٤ سنة من شبين الكوم كدمات وسحجات متفرقة بالجسم مجند بالقوات المسلحة بالجيزة، "رامى مجدى عطية" ٣٢ سنه من الإسكندرية مضيف بالطيران المدنى القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع وسحجات متفرقة بالجسم، و"جهاد ثابت محمد" ٢٣ سنة من الفيوم اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، "سامى سيد عبد الحميد" ٢٧ سنة من الإسكندرية اشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"





وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام تحت تصرف النيابة وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





فيما شهد طريق "السنطة – شندلية " و"طنطا – فيشا سليم" بمحافظة الغربية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي فى مياه ترعة وتصادم دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 بكدمات وسحجات وتم نقل الضحايا والمصابين الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجتين بطريق قرية فيشا سليم مما تسبب فى إصابة كل من " سلطان ال م " 21 سنة مصاب بكسر فى القدم اليمنى وسحجات بالجسم، " محمد إ ال " 55 سنة مضاب بكسر فى القدمين وكدمات بالجسم،" عبدالعزيز م ر " 19 سنة مصاب بكسر فى القدمين، " أحمد م إ ال " 25 سنة مصاب بكسر فى الركبة اليسرى.





كما ورد بلاغ من مأمور قسم مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع 3 أشخاص تترواح أعمارهم السنية ما بين "15- 21 " سنة جراء انقلاب سيارة ملاكي بهم بمياه ترعة شندلات بدائرة المركز وتم التحفظ على الجثث بمشرحة السنطة المركزي.





وتحرر المحضران عن الحادثتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعتين.









كما لقى نجار مصرعه وأصيب 3 اشخاص اخرين فى مشاجرة بالاسلحه النارية بين طرفين فى منطى بقليوب بسبب خلافات الجيرة تم نقل الجثه والمصابين الى المستشفى وضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم اسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب بلاغا بوجود مشاجره وإطلاق أعيره نارية ومتوفي ومصابين بمنطقة منطي دائرة المركز.





تم اخطار اللواء طارق عجيز مدير الامن فانتقل العميد هيثم حجاج مامور المركز وبرفقته قوة امنيه وتبين وقوع المشاجرة بين طرف اول "ع ف ه " 34 سنه صاحب محل فراشه "مصاب " وشقيقيه " ر " 27 سنه و " م " 30 سنه وطرف ثانى "ف م ح " 54 سنه صاحب مصنع غزل ونسيج "مصاب " ونجله " م " 22 سنه " مصاب " وشقيقه " ج "35 سنه وذلك بسبب وجود خلافات جيره سابقه بين الطرفان نشبت بينهم مشاده كلاميه تطورت لمشاجره قام علي اثرها الطرفين بتبادل إطلاق الاعيره الناريه من الأسلحه المضبوطه حوزتهم وأثناء ذلك تصادف مرور المدعو "س و ا " سن 54 نجار مما أدي لإصابته بإحدى الأعيره الناريه طلق ناري خرطوش بالبطن وتم نقله لمستشفي ناصر العام وتوفي فور وصوله وتم التحفظ على الجثه تحت تصرف النيابه العامه





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجره بالأسلحه الناريه المستخدمه في الواقعه عدا اثنين من الطرفين وتم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمه لملاحظة الحاله بالمنطقه وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.









وفى سياق متصل لقى شابان مصرعهما وأصيب ثالث فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالمنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمنطقة المشاية بالمنصورة.





وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين ان الحادث وقع بين سيارة ملاكى فوجئ قائدها بدراجة بخارية يستقلها 3 شباب تحاول المرور من أمامه بالعرض فاصطدم بها مما أدى إلى مصرع شابين وإصابة الثالث بجروح خطيرة.



