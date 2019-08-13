الدوحة تواصل تقاربها مع طهران.. اتصال هاتفي بين تميم وروحاني.. وظريف يلتقي أمير قطر ووزير خارجيتها.. واتفاق في الرؤى بشأن أمن الخليج العربي

أمير قطر يهاتف الرئيس الإيراني

روحاني: العلاقات مع قطر ودية متنامية

ظريف: أمريكا جعلت من الخليج علبة كبريت قابلة للاشتعال

وزير خارجية قطر: العلاقة بين إيران وقطر خاصة





واصلت قطر تقاربها مع الجانب الإيراني عبر تطابق وجهات النظر بين الجانبين فيما يتعلق بأمن الخليج العربي، والدول المنوط بها هذه الحماية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تسعى لتشكيل تحالف تكون مهمته حماية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي، وأعلنت إسرائيل مشاركتها به، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة من جانب إيران.





وفي اتصال هاتفي أجراه أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد ال ثاني، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى. وصف روحاني العلاقات بين طهران والدوحة بأنها "ودية متنامية"، مؤكدا ضرورة زيادة ترسيخ العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.





وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن الرئيس الإيراني، إن "بعض الدول الأجنبية تسعى وراء الترويج للفوضى في المنطقة أمام العالم، ما يجعل مشاكل المنطقة أكثر تعقيدا وخطورة".





وأضاف روحاني أن "إيران تولي أهمية كبرى إلى موضوع حماية أمن الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وتبذل قصارى جهدها في هذا السياق، كما ترى أن حماية الأمن في هذه المنطقة يضمن تنمية ومصالح شعوبها". وتابع: "توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج من خلال التعامل وتضافر الجهود بين الدول المطلة على الخليج وفي إطار إجراءات أمنية مشتركة".





وأشار الرئيس الإيراني إلى أن التجارب التاريخية تشير إلى حقيقة أن تدخل الأجانب لم يسفر سوى عن المزيد من التوترات وتعقيد ظروف المنطقة". وقال إن إيران ترغب في "استمرار المشاورات مع الدول الصديقة من أجل تعزيز السلام والاستقرار وتنمية المنطقة". وأضاف أن "خفض التوترات في المنطقة يصب في مصلحة الجميع، ونحن نتطلع إلى أن يتفهم الأمريكيون أنهم اختاروا نهجا خاطئا، وعليهم أن يعيدوا النظر في تصرفاتهم".





وفي السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الدوحة، نظيره الإيراني جواد ظريف، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.





وقالت وكالة فارس الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مجد وأنه قد زاد من انعدام الأمن الإقليمي.





والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الاثنين في الدوحة. وخلال اللقاء ، أكد ظريف على رؤية الجمهورية الايرانية لتنمية العلاقات مع جميع جيرانها ، مستشهدًا بعلاقات قطر مع إيران كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة.





وأضاف فارس أن أمير قطر أكد على العلاقات الوثيقة والشقيقة بين إيران وقطر والمشاورات بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لحل المشكلات الإقليمية. كما أكد استعداد بلاده لاقرار السلام والاستقرار في المنطقة.





وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل منطقة الخليج العربي إلى "علبة كبريت قابلة للاشتعال". وقال ظريف،في مقابلة مع وسائل إعلام قطرية إن الخليج العربي ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا". وأضاف: "إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أمريكا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال".



