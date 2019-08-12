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اعتداء وحشي على فتاة في حديقة عامة.. وعمها ينتقم بسبب صمت الشرطة.. صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:41 م
اعتداء وحشي على فتاة
اعتداء وحشي على فتاة في حديقة عامة
مروة إبراهيم
بدون مقدمات ولا أسباب، أظهرت لقطات قيام مراهقة بريطانية بضرب أخرى وسحلها على الأرض، ولم تقم الضحية بالدفاع عن نفسها مما جعل المعتدية تواصل ضربها وركلها في رأسها وجسدها.

وقام عم الضحية بنشر لحظة الاعتداء على الفتاة المراهقة التي تعرضت لاعتداء وحشي في حديقة.

وحاولت إحدى المارة إنقاذ الفتاة الضحية إلا أنها فشلت في سحبها من يد الفتاة المعتدية، بينما ظلت سيدة أخرى تصرخ قائلة "توقفي الآن توقفي".

وقال عم الضحية إن الاعتداء وقع في حديقة "لي هيل" في مدينة برمينجهام يوم السبت 3 أغسطس، مبررا قيامه بنشر فيديو للهجوم على فيسبوك بسبب عدم فتح الشرطة تحقيقا في الاعتداء.

وكتب في تعليقه على الفيديو أنه يريد معرفة اسم هذه الفتاة والتشهير بها لأن الشرطة لم تتحرك كعادتها لاعتقالها.

وقالت الفتاة المعتدية للضحية بعد سيل من الألفاظ البذيئة: "أنت تتحدثين عن شقيقي المتوفى".

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