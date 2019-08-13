التعليم العالي تنظم احتفالية عيد العلم.. الشهر الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عزمها تنظيم إحتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية.



وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الموارد المتاحة لدى الجامعات، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية الضرورية للمواطنين.



وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات بترشيح عدد من الشخصيات الجامعية المتميزة من كافة التخصصات العلمية؛ للاستفادة من خبراتهم فى توعية الرأى العام بالمشروعات والقضايا القومية، بالإضافة إلى دور مصر الإقليمي والدولي.



كما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات نحو ضرورة تحديث الصفحات الرسمية للجامعات على شبكة الإنترنت، والتفاعل مع المواطنين بالرد على شكاواهم ومقترحاتهم، فضلا عن التسويق للجهود الجامعية والمشروعات التعليمية التي تتم داخل الجامعات.