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محافظات

إزالة 6 حالات تعد في ثان أيام العيد بكفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:19 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، اليوم، من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

وأزالت الحملة التي شارك فيها رؤساء القرى ونواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جميع التعديات في مهدها حتى سطح الأرض، وتحرير محاضر بهذه المخالفات، وذلك بقرى إسحاقة والشمارقة والشيلان، عزبة العرب، ومنشة الغربية والقنطرة البيضاء.

ومن جانبه، شدد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تعليماته لجميع رؤساء القرى والأحياء ونواب رؤساء المدن بإزالة أي تعديات في مهدها ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء المخالف وتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ في هذا الشأن للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
إزالة 6 حالات تعد في ثان أيام العيد بكفر الشيخ.. صور
إزالة 6 حالات تعد في ثان أيام العيد بكفر الشيخ.. صور
إزالة 6 حالات تعد في ثان أيام العيد بكفر الشيخ.. صور
إزالة 6 حالات تعد في ثان أيام العيد بكفر الشيخ.. صور

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