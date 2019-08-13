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فن

فريق شارموفرز فى الإسكندرية نهاية الأسبوع

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:00 ص
شارموفرز
شارموفرز
نبيل العدوى
تشارك فرقة شارموفرز على مدار يومين فى حفلات لـجمهورها السكندرى، وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين فى الثامنة والنصف مساء.

واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام" والذي ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام".

الألبوم ضم أيضا أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى.

إضافة إلى ذلك أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

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