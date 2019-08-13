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رياضة

نجم ليفربول السابق يتحدث عن إمكانية تتويج فريقه بالدوري الموسم الحالي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:34 ص
ليفربول
ليفربول
عمرو ابوبكر
أكد جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأسبق، والمحلل بشبكة سكاي سبورتس، أن الجيل الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، نال قدرًا من "الغرور" عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الماضي.

وقال المدافع السابق:" أشعر أن ليفربول في الموسم الحالي يسيطر عليه الغرور عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا، إنه يمنحك قدرًا من الغرور، لكن بشكل إيجابي ومميز."

وأضاف جيمي كاراجر، أن اللاعبين الحاليين كانوا يشاهدون نجوم ريال مدريد وبرشلونة ويسألون أنفسهم، هل نحن حقًا مثلهم؟، لكنهم الآن حققوا الإنجاز، وذلك منحهم الكثير من الثقة".

وافتتح ليفربول مشواره بشكل مميز في الموسم الحالي، حيث اكتسح نورويتش سيتي 4-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب أنفيلد.

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