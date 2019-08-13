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فيل جائع يسحق فتاة هندية كانت تطهو الأرز

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
سحق فيل، فتاة تبلغ من العمر أحد عشر عاما في إحدى قرى منطقة جوملا شرقي الهند.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) أن الفتاة أمريتا تيركي كانت في منزل عائلتها القروي في المساء تطهو الأرز عندما اشتمّ فيل جائع يقطن غابة مجاورة رائحة الطهو وتتبّع مصدرها حتى همّ بهدم البيت الطيني من جانب المطبخ.

وما أن بدأت زلزلة الحائط تحت وقع صدمات الفيل في الظلام الدامس حتى فتح بهورا تيركي، والد أمريتا، باب المنزل وهمّ أفراد الأسرة بالفرار مذعورين.

وفي عتمة الليل قاد الحظ العاثر الفتاة الهاربة إلى طريق المهاجم الجائع الذي ضربها بخرطومه لتسقط على الأرض قبل أن يدهسها وينهي حياتها، بحسب رواية مسؤولي الغابة في منطقة جوملا.
ومنحت إدارة الغابة عائلة أمريتا مبلغ 241 دولارا، كما تعهدت بمنحها 5.313 دولارا إضافية في الشهرين المقبلين.

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